El cuadro de Alianza Atlético, que es dirigido por el técnico Federico Urciuoli, se encuentra en una campaña óptima en los últimos partidos, habiendo alcanzado compartir los primeros lugares de la tabla del Clausura y está entre los 8 mejores para lograr un cupo a un torneo internacional.

“El equipo viene creciendo partido a partido, muestra una idea clara e interpreta los momentos en donde tiene que potenciar sus capacidades y cuando debe defenderse” refirió el estratega sullanero, luego de las prácticas de ayer.

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AUN FALTA

Más adelante explicó, “no estamos pensando en el futuro cuando hay un presente por delante, en el cual restan seis fechas para la culminación del torneo y hay muchos equipos peleando por cosas importantes. Claro que ya llegará el momento de planificar, a donde queremos apuntar” .

En cuanto al partido que le resta en la etapa final de la Copa Caliente de la Liga, Urciuoli enfatizó que “la final si bien falta más de un mes, será un partido parejo en los dos equipos que buscarán hacer lo mejor, y es que ellos también desean salir campeones de ese torneo nacional, aún falta saber dónde se va a jugar la finalísima”, acotó.

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PASO A PASO

Por otro lado, Elián Muñoz, una de las figuras del conjunto norteño, expresó su satisfacción por el triunfo que le permite al equipo mantenerse entre los primeros lugares de la tabla y que no se quería perder el partido de esta semana ante Universitario, “ me cuidé mucho de las cuatro amarillas porque una más y no jugaba ante la “U” .