El Torneo Clausura de la Liga 1 entra en su décima tercera jornada, donde tan solo tres puntos separan a los líderes de la tabla de posiciones al octavo lugar, mientras en el fondo se pelean por no descender.

Para el equipo albo, que dirige Gerardo Ameli, no existe espacio a la especulación, y debe recuperarse por el bien del club que apostó por este equipo, como para darle una satisfacción a los miles de hinchas que los acompañará hoy, a su partido ante ADT de Tarma a jugarse desde las 3:15 p.m. en el estadio La Matanza.

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LA REVANCHA

Esta fecha encuentra al Atlético Grau en inmejorables condiciones, luego que en la tres últimas fechas perdió 1-3 ante Sporting Cristal, empató de local sin goles ante Los Chankas y volvió a perder 1-3 ante Alianza Lima. De nueve puntos en disputa, solo obtuvo uno.

Por este motivo, el cotejo que servirá de revancha para los albos, pues en el Torneo Apertura perdió por 0-1 jugando en Tarma, promete traer consigo muchas emociones, sin descuidar a su rival que llegó con la esperanza de dar la sorpresa.

Los albos, luego de la derrota ante Los Íntimos, se ubican en el casillero 11 con 17 puntos en la tabla del Clausura, mientras en el acumulado está en el puesto 13, con 33 unidades.

Su rival de turno viene de caer de visita ante Los Chankas, que los vencieron por 2-1 y están semicoleros con solo 6 puntos en el Clausura y en la Tabla Acumulada en zona de descenso (17°) con 25 puntos.

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CONFIANZA

El lateral derecho, Cristhian Vásquez, luego de lamentar la derrota ante Alianza Lima considera que deberán recuperar esos puntos perdidos ganando los cinco partidos que quedan.