El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, pidió disculpas este martes por unas declaraciones sobre el exdirigente chino Mao Zedong que provocaron una controversia en China y la ruptura de varios acuerdos comerciales con empresas de ese país.

El capitán de la selección francesa reconoció que sus palabras fueron desacertadas y aseguró que no tuvo intención de ofender al pueblo chino. Su pronunciamiento llegó después de que se viralizara un video en el que comentaba un montaje fotográfico que superponía su rostro al de Mao Zedong.

La controversia también alcanzó a LaLiga española, que lamentó las declaraciones del futbolista y anunció medidas para preservar su relación con las instituciones y los aficionados chinos.

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre Mao Zedong?

La polémica comenzó tras difundirse un fragmento de una entrevista en la que Mbappé hablaba de los memes que circulan sobre él en internet.

Al ser consultado sobre el montaje que más gracia le había causado, el futbolista mencionó una imagen en la que su rostro aparecía sobre el cuerpo de un hombre al que identificó como un supuesto dictador chino.

La imagen hacía referencia a Mao Zedong, fundador de la República Popular China en 1949 y una figura histórica de gran relevancia política en ese país.

El comentario generó críticas en redes sociales chinas y motivó pronunciamientos de empresas que mantenían acuerdos publicitarios con el delantero.

Mbappé se disculpa con el pueblo chino: “Estoy sinceramente arrepentido”

Ante las reacciones, Mbappé difundió un comunicado en francés, inglés y mandarín, en el que reconoció que sus declaraciones habían causado malestar.

“Presento mis disculpas a todos y todas a quienes hayan ofendido mis palabras. No era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”, señaló el futbolista francés en su comunicado del 27 de octubre.

El jugador explicó que sus palabras surgieron cuando reaccionaba a una fotografía durante una entrevista y reconoció que el comentario fue inapropiado.

En su mensaje, Mbappé también hizo referencia a las personas de origen chino residentes fuera de China que pudieron sentirse ofendidas por sus declaraciones.

Tres empresas chinas rompen acuerdos con Kylian Mbappé

La controversia tuvo consecuencias comerciales inmediatas. Las empresas chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron la finalización de sus acuerdos de colaboración con el delantero del Real Madrid.

Dongpeng, compañía del sector de bebidas, comunicó la suspensión de su relación comercial con el futbolista y sostuvo que mantiene una política de tolerancia cero frente a actuaciones que considere ofensivas para los sentimientos nacionales.

Mengniu, una de las principales empresas lácteas de China, emitió una declaración similar y confirmó el cese inmediato de su cooperación publicitaria con Mbappé.

Milkground, fabricante de productos lácteos y quesos, también figuró entre las compañías que comunicaron la ruptura de sus acuerdos con el jugador.

Las empresas no detallaron públicamente en los reportes consultados el valor económico de los contratos cancelados.

Televisión china habría suspendido emisiones de LaLiga

La controversia también tuvo repercusiones sobre la retransmisión del fútbol español en China.

Según informó el medio digital chino The Paper, la televisión pública CCTV decidió suspender las emisiones de LaLiga y retirar anuncios y contenidos audiovisuales protagonizados por Mbappé.

La información fue recogida por medios internacionales como EFE y RTVE. Sin embargo, la AFP señaló que no había podido confirmar de manera independiente la medida al momento de publicar su reporte.

Por ello, la suspensión debe atribuirse a las informaciones difundidas por el medio chino y no presentarse como una decisión confirmada directamente por CCTV.

Javier Tebas y LaLiga también piden disculpas a China

LaLiga reaccionó a través de un comunicado oficial publicado el 27 de octubre, en el que lamentó las declaraciones del jugador francés.

La organización precisó que los comentarios fueron realizados a título personal y que no representan los valores institucionales de la competición española.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también ofreció disculpas a los aficionados chinos.

“Quiero pedir disculpas personalmente a los aficionados chinos por la ofensa causada”, declaró Tebas en el comunicado oficial de LaLiga del 27 de octubre de 2026.

El dirigente explicó que la organización trabajará con clubes, jugadores y socios institucionales para reforzar el conocimiento y el respeto hacia distintas culturas.

LaLiga anunció además que desarrollará un protocolo de sensibilización y comunicación para prevenir situaciones similares y preservar sus relaciones con China.