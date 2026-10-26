En gran reacción, tras ir cayendo por 2-0, el Deportivo El Inca de Chao terminó imponiéndose por 3-2 a Atlético Evza, en el Estadio Heraclio Tapia León de la ciudad de Huánuco, en cotejo de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Perú.

El cuadro local se puso adelante con el marcador con anotaciones de Jhon Barrueta, a los 11’ y 19’.

Antes de irse al descanso, a los 45’, el experimentado Joao Neyra anotó el descuento.

En la parte complementaria, El Inca logró la paridad con anotación de Adrián Mujica sobre los 58’. Para anotar el tanto de la victoria, a los 64’, apareció Ángel Flores para sacar un zapatazo de larga distancia y desatar a alegría de un grupo de hinchas que llegaron hasta Huánuco.

El Inca ahora deberá buscar la clasificación a octavos de final en el partido de vuelta, encuentro que se jugará el domingo en Trujillo.

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