Universitario de Deportes venció 3-0 a Juan Pablo II en el estadio Monumental, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El equipo crema resolvió el encuentro en el segundo tiempo con goles de Edison Flores, Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray , y sumó tres puntos importantes en la lucha por el liderato.

A los 60 minutos, Flores ejecutó un preciso tiro libre que terminó en el fondo de la portería rival. Cinco minutos después, Lapadula amplió la ventaja con un potente remate de derecha.

Universitario mantuvo la presión y sentenció el partido a los 86 minutos. Lisandro Alzugaray definió con precisión para establecer el 3-0 definitivo y desatar la celebración de los hinchas en el Monumental.

Con este resultado, el conjunto merengue alcanzó los 27 puntos y se ubicó en el segundo lugar de la tabla del Torneo Clausura, a una unidad del líder Sport Huancayo.

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