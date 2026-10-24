Desde la Oficina Regional de Gestión de Riesgos y Desastres de Cusco, confirmaron que el número de víctimas mortales por incendios forestales este año en la región imperial se ha elevado a nueve.

A través de un último comunicado, dieron cuenta sobre el fallecimiento de una persona en el sector de Miscabamba, distrito de Paccaritambo, provincia de Paruro.

La víctima fue identificada como Estefanía Villacorta (72) quien fue hallada sin vida luego de un fuerte incendio forestal registrado en la zona, el mismo que continuaba sin ser liquidado hasta el cierre de esta nota.

Tras el hallazgo de la víctima, las autoridades de la Policía y Ministerio Público se dirigieron al sector a fin de realizar los peritajes y levantamiento del cuerpo correspondientes.

De otro lado, desde el Gobierno Regional Cusco han informado también que a la fecha ya son 375 los incendios forestales que han azotado Cusco este año, destruyendo más de 13 300 hectáreas de terreno.

De momento se tiene cuatro incendios forestales en las provincias de: Chumbivilcas, Canas, Paruo y Calca, estos dos últimos estarían controlados, más no extintos.