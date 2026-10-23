El exviceministro de Energía y Minas y exdirector de Petroperú, Pedro Gamio, advirtió que el incremento del precio del diésel, sumado a los posibles efectos del fenómeno El Niño, podría encarecer los alimentos y agravar la situación económica de las familias peruanas.

En entrevista con Canal N, sostuvo que el país necesita un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento de combustibles, agua y productos de primera necesidad ante eventuales interrupciones de las vías de transporte.

Pedro Gamio señaló que el precio del diésel pasó de aproximadamente S/ 12 en marzo a cerca de S/ 30. Explicó que Perú importa la mayor parte de este combustible, por lo que está expuesto a las variaciones del mercado internacional. Asimismo, alertó que alrededor de 10 millones de peruanos no cuentan con recursos suficientes para cubrir su alimentación diaria. “El combustible mueve los precios de todos los productos de la canasta básica familiar”, sostuvo.

Masificación del gas natural

Para reducir la dependencia de los combustibles importados, propuso acelerar la masificación del gas natural en siete regiones, instalar centros de carga rápida para vehículos eléctricos en Lima, Arequipa y posiblemente Trujillo, e impulsar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica que permitan aprovechar fuentes renovables, como la solar y la eólica.

También planteó evaluar un programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas similar a Reactiva Perú, así como bonos para los trabajadores afectados por la interrupción de sus actividades.

Respecto al fenómeno El Niño, el exfuncionario advirtió que las lluvias intensas en el norte y la posible sequía en el sur podrían comprometer el abastecimiento de productos esenciales. Como antecedente, recordó que durante el evento climático de 1983 fue necesario transportar suministros a Talara por vía marítima y aérea debido al bloqueo de carreteras.

Por ello, consideró necesario habilitar rutas alternativas, ampliar los sistemas de almacenamiento de alimentos y preparar mecanismos de emergencia para garantizar la distribución de combustibles y agua.

Finalmente, Gamio planteó evaluar el transporte marítimo de gas natural mediante buques metaneros de menor tamaño y el uso de unidades modulares de gasificación para asegurar el suministro en el norte y el sur del país. Advirtió que los precios de los combustibles podrían tardar en estabilizarse debido a la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y los efectos de El Niño.

Además, pidió replicar en otras ciudades la difusión de puntos de abastecimiento de agua que realiza Sedapal en Lima, a fin de facilitar la atención de la población durante eventuales emergencias.

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