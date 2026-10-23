FBC Melgar consiguió una importante victoria por 2-1 frente a UTC en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca, por la fecha 13 del Torneo Clausura.

El equipo arequipeño se impuso con goles de Bernardo Cuesta y Nicolás Quagliata, resultado que le permite escalar provisionalmente al segundo lugar de la tabla de posiciones del Clausura y el Acumulado.

El capitán rojinegro volvió a demostrar su capacidad goleadora y abrió el marcador apenas a los 7 minutos de juego. Tras una habilitación de Walter Tandazo, Cuesta remató con fuerza para vencer al arquero Angelo Campos y poner en ventaja al conjunto arequipeño.

Con esta anotación, el delantero argentino-peruano llegó a 16 goles en la temporada 2026 y alcanzó los 211 tantos con la camiseta de Melgar, consolidándose como el máximo goleador histórico del club.

Sin embargo, antes de terminar el encuentro, tuvo que abandonar el campo debido a un golpe en el tobillo izquierdo. Jefferson Cáceres ingresó en su reemplazo.

Festejo de FBC Melgar, que ganó 2-1 ante UTC Cajamarca, partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Foto: Liga 1.

Bernardo Cuesta de FBC Melgar, que ganó 2-1 ante UTC Cajamarca, partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Foto: Liga 1.

SEGUNDO TIEMPO

En el segundo tiempo, Nicolás Quagliata amplió la ventaja a los 68 minutos. El volante uruguayo terminó una jugada asociada con Nelson Cabanillas y anotó su séptimo gol de la temporada, dando mayor tranquilidad al equipo dirigido por Miguel Rondelli.

UTC descontó a los 87 minutos por intermedio de Luis Garro, cuando el partido ingresaba a su tramo final. Pese a la presión del cuadro cajamarquino, Melgar consiguió mantener la ventaja y asegurar tres puntos valiosos en condición de visitante.

Con este resultado, Melgar suma 53 puntos en la tabla del Acumulado y se ubica en el segundo puesto. En el Torneo Clausura también escala provisionalmente al segundo lugar, igualando en puntaje a Sporting Cristal, líder de la competencia, aunque con un partido menos.