El Gobierno publicó el decreto supremo Nº 020-2026-TR, que establece días no laborables compensables por la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026.

La disposición alcanza a trabajadores de los sectores público y privado, según las fechas fijadas para cada región.

En Lima y el Callao, los días no laborables serán el 11 y 12 de noviembre, desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche, y el 16 de noviembre. En Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, la medida regirá el 13 y 14 de noviembre. Para el sector privado, también se incluyen Cusco y Ucayali el 15 de noviembre.

A diferencia de un feriado, los días no laborables compensables exigen recuperar las horas dejadas de trabajar. En el sector privado, la aplicación de la medida requiere un acuerdo entre empleadores y trabajadores; si no se alcanza uno, la decisión corresponde al empleador.

El decreto, publicado en el boletín Normas Legales del diario oficial El Peruano, lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Trabajo, Juan Sheput.