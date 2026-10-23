El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, deberá presentarse ante el Congreso de la República para informar sobre las medidas que ejecuta su sector frente a la minería ilegal y sus consecuencias para el medio ambiente.

Cabe mencionar que la sesión conjunta está programada para el martes 27 de octubre de 2026, a las 9:00 a. m.

La convocatoria fue acordada por unanimidad por las comisiones de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado, y de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, que solicitaron la participación del titular del sector para abordar esta problemática.

Entre los temas que deberá exponer el ministro figura el estado situacional de las relaveras instaladas en quebradas que desembocan en ríos que alimentan la costa peruana.

Según la convocatoria, estas instalaciones podrían ocasionar impactos ambientales en el contexto del fenómeno El Niño.