Ejecutivo lanza paquete reactivador para 2027.

A gastar contra El Niño. La presidenta Keiko Fujimori anunció ayer una inyección de S/ 18,000 millones adicionales para 2027, destinada a enfrentar el Fenómeno El Niño, el alza del petróleo la guerra en Medio Oriente y las altas tasas de interés internacionales.

MEDIDAS

Para financiar el paquete, el Ejecutivo propone elevar el déficit fiscal al 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI) el próximo año. El Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fijaba para ese periodo un tope de 1,4%. “Se van a modificar las reglas fiscales, tenemos las espaldas para poder hacerlo”, afirmó la mandataria en Palacio de Gobierno.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, detalló que se entregarán, a través de bonos, S/2,500 millones para familias vulnerables, S/2,000 millones al mantenimiento de colegios, postas y carreteras, y S/500 millones al subsidio de combustibles.

Los bonos estarán dirigidos a familias vulnerables y se entregarían durante un periodo de entre tres y cinco meses. Esta vulnerabilidad podría provenir de El Niño: Familias del norte afectadas por lluvias e inundaciones u hogares del sur expuestos a sequías y pérdidas de ganado o cosechas.

Otros podrían ser poblaciones que viven en zonas vulnerables a huaicos y desbordes de ríos.

Adicionalmente, S/6,000 millones se orientarán a infraestructura educativa y S/ 7,000 millones a culminar obras paralizadas que registren un alto nivel de avance.

Para Miguel Alzamora, economista sénior del Instituto Peruano de Economía, la ampliación del límite resulta adecuada ante el episodio climático. No obstante, pidió cautela.

“Los persistentes déficits de los últimos años han sido financiados en parte por los ahorros públicos”, señaló.

Recordó que el BCR estima esos ahorros en 6,4% del PBI al cierre del 2026, su menor nivel desde 2001. El Fondo de Estabilización Fiscal, según Alzamora, suma unos S/11.000 millones, casi 0,9% del PBI.