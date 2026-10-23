El ministro de Trabajo, Juan Sheput, advirtió que el fenómeno El Niño podría afectar el cronograma previsto para elevar la remuneración mínima vital (RMV) a S/ 1.300 durante la primera mitad del 2027.

Cabe mencionar que el ajuste se concretaría después del evento climático, cuya duración se proyecta para todo ese año.

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo señaló que el compromiso de aplicar un segundo incremento de S/ 70 podría ser revisado.

“(La evaluación) corresponde al Consejo de Ministros y al ministro de Economía”, declaró en RPP.

Sheput indicó que el Gobierno prioriza reducir los efectos de El Niño en las empresas y los trabajadores mediante una evaluación multisectorial. Precisó que actividades como la pesca, la construcción civil y la agricultura podrían verse perjudicadas, aunque cada sector presenta condiciones diferentes.

Respecto a las empresas afectadas, el ministro sostuvo que se evalúa recurrir a la suspensión perfecta de labores, un mecanismo legal que ya se aplicó durante la pandemia de COVID-19.