El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto que propone derogar la Ley 32645, ley que crear el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

El texto fue aprobado con 109 votos a favor.

Ahora, el texto deberá pasar a la Cámara de Senadores para su ratificación y posterior promulgación.

POSTURA

La ley que creó el Colegio de Artistas fue blanco de críticas porque exigía obligatoriamente un título universitario o de instituto superior para ejercer y estar colegiado de manera formal.

Además, la ley tenía una disposición complementaria que establecía que no pueden ejercer cargo en los colegios profesionales los inhabilitados para el ejercicio de la función pública.

Este último punto, para algunos, era motivo de cuestionamiento debido a que la exfiscal Delia Espinoza se encontraba inhabilitada para ejercer función pública y postulaba para ser decana del Colegio de Abogados de Lima.

Tras la votación, las diputadas Indira Huilca (Ahora Nación), Rossana Alayza (Buen Gobierno) y Catherin Palomino (Juntos por el Perú) ofrecieron una breve conferencia de prensa por ser autoras de la propuesta para derogar la polémica ley.

“Nuestra obligación es impulsar el debate y aprobación de estas normas, también está en manos de la ciudadanía pedir cuentas por los votos que tomen los congresistas en ambas cámaras”, dijo Huilca.

Cámara de Diputados aprobó derogar del proyecto de ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. (Foto: Captura de Canal N)

CAMBIOS

Llamó la atención que toda la bancada de Fuerza Popular (FP) votó a favor de la derogatoria, pues en el Congreso anterior, respaldaron la iniciativa.

Los entonces congresistas Arturo Alegría, Eduardo Castillo y Mery Infantes, votaron a favor de crear el mencionado colegio. Sin embargo, ayer votaron por derogar la ley.

Durante el debate, Alegría reconoció que su partido votó a favor en el pasado.

“Este proyecto no fue impulsado por el fujimorismo, sino por integrantes de Perú Libre. Estos proyectos vinieron de la izquierda”, sostuvo.