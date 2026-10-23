El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, defendió el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la mejora de la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) como medidas para combatir la criminalidad.

Galarreta señaló que la aprobación de estas medidas forma parte de las facultades otorgadas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana.

“La presidenta (Keiko Fujimori) y el Gabinete nosotros hemos esperado que nos conteste el Congreso para saber sobre que base trabajaremos, esos temores son infundados, (el trabajo de inteligencia de) nuestra policía y los militares va a usarse solo en la lucha contra la criminalidad”, expresó el premier para Willax.

El premier también cuestionó las preocupaciones sobre un posible uso de la inteligencia para otros fines y recordó que esta permitió capturar al cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

“La inteligencia, en un estado democrático como el que estamos, servirá para lo que se tiene que usar”, aseguró.

Por otro lado, Galarreta indicó que el Gobierno encontró numerosas obras paralizadas y que trabaja en proyectos para mitigar los efectos del fenómeno El Niño.