El distrito de Deán Valdivia, en la provincia de Islay, celebró hoy su 74.º aniversario con una misa, el paseo de la bandera y un desfile cívico-militar, actividades que contaron con la participación del alcalde Fernando Camargo y autoridades del distrito.

Sin embargo, las celebraciones se desarrollaron luego de los cuestionamientos surgidos por la elección y coronación de Miss Deán Valdivia, realizada el pasado 21 de octubre, debido a una presunta diferencia entre los puntajes registrados por el jurado y los resultados anunciados durante el certamen.

Ceremonia de aniversario de Deán Valdivia Aniversario

En el concurso fue coronada Bryana Toranzo Lerma como Miss Deán Valdivia, mientras que Yanela Velásquez Palacios obtuvo el título de Miss Turismo. No obstante, tras recibir la corona de manos del alcalde, Velásquez abandonó el escenario sin esperar el resto de la ceremonia.

En videos difundidos en redes sociales se observa que la joven se retiró por un pasillo y dejó la banda y la corona sobre una silla, hecho que generó comentarios y cuestionamientos sobre el desarrollo del concurso.

Ante las observaciones, la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia emitió un comunicado en el que precisó que el resultado se definió con un 30 % correspondiente a la votación en redes sociales y un 70 % a la calificación del jurado.

Comunicado de la Municipalidad de Deán Valdivia

Asimismo, precisó que, frente a la posible diferencia entre los puntajes registrados y los resultados proclamados, corresponde revisar las hojas de calificación y el consolidado final para verificar la información y determinar si existió alguna discrepancia.

Tras los cuestionamientos, Toranzo Lerma participó con normalidad en las actividades protocolares por el aniversario del distrito, realizadas este jueves.