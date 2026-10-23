Un hombre y una mujer fallecieron tras salir despedidos de la motocicleta en la que viajaban, luego de impactar contra un vehículo blanco en San Juan de Lurigancho.

El choque ocurrió en la cuadra 34 de la avenida Wiesse, cerca de la estación San Martín de la Línea 1 del Metro de Lima, y quedó registrado por una cámara de videovigilancia municipal.

Las imágenes muestran que la motocicleta terminó debajo del automóvil debido a la fuerza del impacto. El hombre cayó sobre el pavimento, mientras que la mujer chocó contra las rejas de la berma central.

El conductor del vehículo fue llevado a la comisaría de Canto Rey, donde se iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El accidente provocó restricciones vehiculares en la zona y dificultades para los conductores que intentaban avanzar por los desvíos.