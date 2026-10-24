La Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura reportó un total de 13 fallecidos y más de 14,000 casos de dengue en lo que va del año en la región. Las estadísticas registran un incremento significativo.

LAS CIFRAS. La región Piura, hasta el 21 de octubre de 2026, correspondiente a la Semana Epidemiológica 41, registra un repunte significativo en las estadísticas del dengue, alcanzando un total acumulado de 14,059 casos en lo que va del presente año, lo que representa una tasa de incidencia de 64.1 por cada 10,000 habitantes.

Respecto a las consecuencias más severas de esta enfermedad metaxénica, el reporte oficial precisa que hasta la fecha se han contabilizado 13 fallecidos acumulados en Piura durante el 2026. Esto sitúa la tasa de mortalidad en 0.6 por cada 100,000 habitantes, mientras que la tasa de letalidad se mantiene en un valor proyectado de 0.09%.

En una comparación con otros años, las estadísticas de la Diresa Piura reflejan que el pico más crítico registrado en la última década ocurrió en el año 2023, cuando los contagios se dispararon a 79,643 casos y la cifra de fallecidos se elevó a 148. Posteriormente, durante el año 2024, el número de afectados descendió a 32,363 casos con 29 decesos registrados.

Frente a este escenario de rebrote en el presente periodo, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de mantener las medidas de prevención e higiene en los hogares piuranos. Se enfatiza la necesidad del correcto lavado y tapado de depósitos donde se almacena agua, así como la eliminación de inservibles que sirvan de criaderos para la reproducción del mosquito aedes aegypti.

Finalmente, el sector Salud exhorta a la ciudadanía a acudir de manera oportuna al centro de salud más cercano ante la aparición de síntomas como fiebre alta, dolor articular, salpullido o malestar general.