El ministro de Salud, Luis Williams Dyer Fernández, empezó a bailar durante su visita oficial a Piura, la región que concentra la mayor cantidad de casos de dengue en el país. La escena ocurrió este jueves 22 de octubre en el colegio Ramón Castilla del distrito de Castilla. La coreografía se realizó por la campaña de vacunación contra el dengue.

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Dyer aparece con chaleco y gorra, al costado de un grupo de estudiantes que ejecutaba una coreografía. El funcionario siguió el ritmo, aplaudió y reprodujo algunos de los movimientos de las escolares, mientras funcionarios, docentes y asistentes observaban y registraban la actividad con sus teléfonos y cámaras.

El episodio formó parte de la visita realizada por el titular del Minsa para encabezar acciones preventivas ante el fenómeno El Niño. Durante la jornada también se desarrolló la presentación del denominado “batallón contra el dengue”, intervención destinada a reforzar la lucha contra el mosquito Aedes aegypti.

La escena contrasta con el delicado panorama epidemiológico de la región. Hasta la semana epidemiológica 40, Piura acumulaba 13.025 casos de dengue y nueve fallecidos, con lo que ocupa el primer lugar nacional en número de contagios. La provincia de Piura registra 5.453 casos; Morropón, 3.810; y Sullana, 3.016. Además, 3.414 pacientes son menores de hasta 11 años y cinco de las nueve muertes corresponden a este grupo.

A escala nacional, el dengue ha dejado 71.256 casos y 75 fallecidos durante 2026. El Minsa también emitió la alerta epidemiológica N.° 008-2026 ante el riesgo de que las lluvias, los aniegos y las dificultades para acceder a agua segura incrementen la propagación del dengue y otras enfermedades.