El ministro de Educación, José Antonio Chang, afirmó que la expulsión de estudiantes que cometan actos graves de violencia escolar es innegociable. “No podemos permitir más actos de violencia sin castigo”, sostuvo, al referirse a los recientes casos registrados en el colegio Bartolomé Herrera y otras instituciones educativas del país.

El titular del sector informó que los nuevos lineamientos de disciplina escolar recibirán aportes de la ciudadanía hasta el martes 27 de octubre. La propuesta busca brindar herramientas a directores y docentes para intervenir ante conductas que afectan la convivencia y prevenir nuevos casos de violencia en los colegios.

El proyecto clasifica las faltas en leves, graves y muy graves, y plantea sanciones proporcionales a la conducta, la edad del estudiante y las circunstancias de cada caso. Chang señaló que se busca recuperar la disciplina y la autoridad en las aulas, sin descuidar el acompañamiento pedagógico ni los derechos de niños y adolescentes. Asimismo, destacó la responsabilidad de los padres de familia en la formación de sus hijos.

El ministro también advirtió que los directores y docentes que incumplan los protocolos de denuncia y atención frente a hechos de violencia serán sancionados. Reiteró que la prioridad es proteger a las víctimas y evitar que los estudiantes afectados por el acoso o las agresiones se vean obligados a abandonar sus colegios.

Los lineamientos fueron publicados el 12 de octubre, en el marco de la Resolución Ministerial N.° 613-2026-MINEDU. Al tratarse de una propuesta en consulta pública, aún no constituye una norma aprobada. Los ciudadanos, docentes, directivos y padres de familia pueden enviar sus comentarios al correo convivenciaescolar@minedu.gob.pe, utilizando el formato establecido por el Ministerio de Educación.

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