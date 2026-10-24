El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, dispuso que se tramite de inmediato una fe de erratas para corregir un error material en el encabezado de la Ley N.° 32743, luego de que su publicación generara controversia.

Mediante un comunicado, Torres explicó que la norma relacionada con la delegación de facultades legislativas fue aprobada por ambas cámaras y remitida conforme a lo establecido en la Constitución y el Reglamento del Senado.

El titular de la Cámara de Senadores precisó que el error consistió en consignar la palabra “Senado” en lugar de “Congreso” en el encabezado del documento. Por ello, indicó que se gestionará la rectificación correspondiente.

“Corregir lo que corresponde también es un deber y una muestra de respeto a quienes representamos, a la transparencia y la institucionalidad”, sostuvo Torres.