El Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima programó para el 18 de diciembre el inicio del juicio oral contra Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, por la presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones.

El juzgado declaró la audiencia inaplazable y advirtió que, si no asiste, podría ser declarado reo contumaz y ordenarse su captura.

El Ministerio Público solicitó cinco años y cuatro meses de prisión para Sánchez, además de su inhabilitación definitiva para ejercer la presidencia de la agrupación política.

Según la acusación fiscal, el dirigente habría presentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportes financieros con ingresos declarados en cero o cifras que no coincidirían con los movimientos reales.

Tras el levantamiento del secreto bancario, se detectaron depósitos en cuentas mancomunadas por S/ 208.000 y S/ 75.550, provenientes de militantes, que no habrían sido reportados al organismo electoral. Para el juicio, el tribunal citó a 13 testigos y peritos, entre ellos el exministro Yehude Simon Munaro.

En paralelo, la Sala Penal de Apelaciones de Lima evaluará el 25 de noviembre un recurso de prescripción presentado por la defensa de Sánchez, que busca archivar uno de los delitos imputados. La decisión podría incidir en el desarrollo del proceso judicial.