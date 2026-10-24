Durante la inauguración de un proyecto de electrificación rural en las Pampas de Clemesí, en la región Moquegua, este viernes 23 de octubre la presidenta Keiko Fujimori, se refirió a los riesgos por la intensificación del fenómeno El Niño, y aseguro: “Será un mega Niño, pero será una mega respuesta la que el Estado va a dar”.

Como e sabe, en la víspera, la mandataria anunció una inversión de S/18.000 millones para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño y atender las necesidades de las familias más vulnerables.

Precisó que los recursos se destinarán a bonos para las personas más necesitadas y a obras de infraestructura, como colegios, sistemas de agua potable y carreteras, además de proyectos paralizados. Indicó que este paquete de inversión será adicional al Presupuesto General de la República de 2027 y al crédito suplementario aprobado en primera votación por el Congreso.

Durante su visita, Keiko Fujimori inauguró un proyecto de electrificación rural ejecutado por el Ministerio de Energía y Minas, con una inversión cercana a S 3 millones. La obra beneficiará a 1.540 pobladores de tres localidades mediante 385 conexiones eléctricas, con el objetivo de mejorar las condiciones de estudio, seguridad y desarrollo de actividades productivas.

Asimismo, anunció que se evaluará un mecanismo de subsidio para facilitar el acceso de los habitantes de Moquegua a tarifas eléctricas adecuadas.

La jefa de Estado también informó que solicitó a la gobernadora regional de Moquegua remitir proyectos para construir reservorios y carreteras, a fin de impulsar su ejecución. Además, destacó las obras de agua potable inauguradas en Cerro Colorado, Arequipa, y exhortó a las autoridades regionales y municipales a trabajar de manera coordinada, independientemente de sus afiliaciones políticas, para concretar proyectos en beneficio de la población.

Finalmente, Fujimori sostuvo que el país podrá afrontar los efectos del fenómeno El Niño mediante el trabajo conjunto y la ejecución de obras preventivas.

En el marco de su visita, recorrió la institución educativa Jorge Sanjinez, donde escuchó las demandas de los docentes y se comprometió a mejorar sus oportunidades de acceso a herramientas tecnológicas. La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y autoridades regionales y locales.