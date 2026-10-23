El múltiple choque protagonizado entre dos automóviles y un tráiler en el kilómetro 57 de la Carretera Central, en el distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí, región Lima, dejó dos personas fallecidas y al menos nueve heridos, dos de ellos de gravedad.

De acuerdo al reporte de la concesionaria Desviandes, el accidente de tránsito ocurrió en el sector Tornamesa.

En tanto, la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la Red de Salud Huarochirí, indicó que las dos víctimas son adultos que viajaban en un automóvil negro, y hasta el momento se desconoce sus identidades.

Al menos nueve heridos fueron trasladados al Hospital de Chosica de emergencia, pues algunos sufrieron politraumatismo.

Hasta el lugar arribaron ambulancias del centro de salud de San Bartolomé, de la municipalidad distrital y de los Bomberos de Chosica. También participaron efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo para atender la emergencia.

Debido al accidente, el tránsito vehicular permanece restringido en el kilómetro 57 de la Carretera Central.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad