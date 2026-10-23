El monumento de la Virgen del Carmen, ubicado en la intersección de las avenidas Elmer Faucett y Morales Duárez, en el distrito de Carmen de la Legua-Reynoso (Callao), luce renovado con un colorido mural artístico en homenaje a la próxima visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre.

La escultura religiosa será una de las primeras imágenes que observará el pontífice tras su llegada al paí s.

El alcalde de Carmen de la Legua-Reynoso, Edwards Infante, informó que los trabajos incluyeron la restauración del monumento y la intervención artística de su pedestal, decorado con figuras geométricas, motivos ornamentales y colores vivos inspirados en los vitrales.

La obra busca resaltar la identidad cultural y la devoción religiosa de la comunidad carmelina y chalaca.

Las labores también comprendieron la instalación de iluminación ornamental con tecnología LED y la recuperación de las áreas verdes para mejorar el entorno urbano durante el día y la noche. Según el alcalde, estas acciones buscan recuperar y poner en valor uno de los símbolos más representativos del distrito y preparar la zona para recibir al papa León XIV.

Durante la inauguración del mural, escolares de la institución educativa Leopoldo Pérez Salmón y jóvenes del centro preuniversitario municipal Logra participaron en una ceremonia con cánticos en homenaje al pontífice.

Asimismo, niños y jóvenes elevaron oraciones por la salud de León XIV, luego de que el sumo pontífice fuera sometido a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo pulmonar detectado en una etapa temprana.

La actividad formó parte de las iniciativas organizadas por la comuna ante la próxima visita papal.

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