El presidente del Parlamento, Miguel Torres, reiteró que la autógrafa de ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo fue suscrita y remitida para su promulgación conforme a la Constitución Política y al Reglamento del Senado.

A través de su cuenta en la plataforma X, sostuvo que el procedimiento se realizó dentro del marco normativo vigente.

La declaración se produce en medio de cuestionamientos por la firma de la autógrafa únicamente por parte del Senado, sin la suscripción de la Cámara de Diputados . Al respecto, el presidente de esta última, Óscar Reto, envió un oficio a Torres en el que advirtió que el Congreso está integrado por ambas cámaras.

En su argumentación, Torres citó el artículo 105 de la Constitución, que establece que el Senado aprueba o modifica la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados y envía la autógrafa al presidente de la República para su promulgación.

También invocó los artículos 37 y 148 del Reglamento del Senado, que atribuyen a su titular la facultad de firmar y remitir estos documentos dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles.

Por su parte, Reto cuestionó que el procedimiento seguido refleje formalmente la voluntad del Congreso y se ajuste al marco constitucional. Por ello, solicitó a Torres adoptar las medidas correctivas correspondientes, conforme al artículo 34 del Reglamento del Congreso.

La autógrafa de la ley de delegación de facultades fue suscrita y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, de conformidad con la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Senado. El procedimiento seguido se encuentra dentro del marco normativo vigente. https://t.co/dPFDHIajob — Miki Torres (@mikitorresfp) October 23, 2026

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