El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundado el pedido del diputado Julián Pérez Mallqui para excluir el certificado médico legal de su expareja de la investigación por presuntas lesiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar.

La defensa del parlamentario cuestionó el examen por presuntas omisiones en la descripción de las lesiones detectadas en la pierna y el brazo de la denunciante. Sin embargo, el magistrado determinó que estas observaciones no invalidan la prueba, pues el examen fue realizado por un médico legista habilitado dentro de las primeras 24 horas del incidente.

Según la resolución, las deficiencias señaladas corresponden a una discusión sobre el valor probatorio del documento, que deberá evaluarse durante el juicio oral, y no constituyen motivos para considerarlo ilícito o inconstitucional.

Como se sabe, los hechos investigados ocurrieron el 30 de julio de este año en el distrito limeño de San Miguel. Según la información del caso, Pérez Mallqui fue intervenido tras una denuncia por presunta violencia psicológica y agentes policiales habrían presenciado agresiones físicas contra la denunciante en la comisaría del distrito.

Por este caso, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó recomendar la suspensión del legislador por 120 días sin goce de haber. La investigación judicial continuará con el certificado médico legal entre los elementos que serán evaluados en el proceso.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad