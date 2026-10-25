Carlos A. Mannucci derrotó de visita a la Universidad San Martín por 2-1, en la Villa Deportiva USMP (Lima), y con ello aseguró su clasificación a la semifinal del campeonato de la Liga 2 Caliente, a falta de una jornada en el Grupo C de la Fase Final.

PEGÓ PRIMERO

El cuadro “Santo” abrió el marcador cuando se jugaban los 8 minutos. El mediocampista Carlos Augusto López sacó un centro y dentro del área apareció Sebastián Sánchez para conectar el balón de izquierda y enviarlo al fondo del arco tricolor, defendido por Gerson Valladares.

Sin embargo, el cuadro local se quedaría con 10 hombres tras la expulsión de Valentín Sánchez, quien cometió una falta al colombiano José Carlos Muñoz.

El tricolor despertó y comenzó a llegar de forma constante al arco “Santo”, custodiado por Pedro Ynamine.

GRAN REACCIÓN

Para la segunda mitad, los carlistas se adueñaron del control del balón y, cuando se jugaban los 58′, el ariete Javier Núñez no perdonó dentro del área y marcó el 1-1.

FOTO: CAM

Cuando el reloj marcaba los 91′, en los descuentos, el defensa Víctor Salazar envió un centro desde la banda derecha y, disfrazado de “9”, el volante Ángel Chicoma conectó el balón con un golpe de cabeza para vencer al golero Ynamine y sellar la remontada trujillana.

En los últimos minutos, el réferi Daniel Ureta le mostró la cartulina roja al carlista José Eduardo Caballero.

Con esta victoria, Mannucci suma 13 puntos y ganó su serie, lo que le permite escribir su nombre dentro de los cuatro mejores del torneo de ascenso. Por su parte, San Martín se quedó con 9, ocupa el segundo puesto, y mantiene la esperanza de lograr el boleto a la semifinal como el mejor segundo

En la última fecha, los carlistas recibirán a Bentín Tacna Heroica. Este cotejo programado para el sábado 31, a las 3:15 de la tarde, en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad