El nadador peruano Gustavo Lores Seijas consiguió un nuevo récord en los 10 kilómetros de la XVII Travesía Máncora–Vichayito 2026, al completar la prueba en 2 horas, 40 minutos y 26.142 segundos. La competencia se desarrolló el pasado 26 de septiembre en el mar de Piura, con la participación de más de 200 deportistas nacionales e internacionales.

Lores, integrante del team Mad Wave, obtuvo el primer lugar de la categoría Open masculina sin aletas. Su registro fue presentado como un nuevo récord de la competencia, que este año incorporó por primera vez la distancia de 10 kilómetros.

El nadador afrontó el recorrido sin utilizar traje de neopreno (wetsuit). Durante la prueba empleó únicamente ropa de baño, gorro y lentes de natación, según los resultados e información difundidos sobre el evento.

Gustavo Lores completó los 10 kilómetros sin traje de neopreno

La nueva ruta de 10 kilómetros tuvo como punto de partida el Hotel Wawa, ubicado en Máncora, y como meta el Hotel Marcilia, en Vichayito. El recorrido estuvo dirigido a nadadores con experiencia en aguas abiertas debido a la distancia y las condiciones propias del mar.

El desempeño de Lores destacó en esta modalidad, que exige resistencia física, control del ritmo de nado y capacidad para afrontar las condiciones del entorno durante varias horas.

La competencia también incluyó recorridos de 6 kilómetros y 1,5 kilómetros, dirigidos a participantes de diferentes categorías.

¿Quiénes ganaron la Travesía Máncora–Vichayito 2026?

Además del récord de Gustavo Lores, otros nadadores destacaron en las distintas categorías de los 10 kilómetros.

En la modalidad Open con aletas, Adrián David Marchán Cardoza, de Revilla Nadadores, obtuvo el primer puesto masculino con 2:39:17.574. En la rama femenina, Anja Catherine Zickmann, del Club Germania, completó la distancia en 2:52:24.049.

Por su parte, Bianca Valentina Cruz Honorio, representante del Club Berendson Trujillo, ganó la categoría Open femenina sin aletas con un tiempo de 3:20:56.073.

Resultados destacados de los 10K

Deportista Modalidad Tiempo Gustavo Lores Sin aletas / M 2:40:26.142 Bianca Cruz Sin aletas / F 3:20:56.073 Adrián Marchán Con aletas / M 2:39:17.574 Anja Zickmann Con aletas / F 2:52:24.049

Fuente: resultados publicados de la XVII Travesía Máncora–Vichayito 2026.

Mad Wave destaca el desempeño del nadador peruano

María Eneyda Romero, responsable de marca de Mad Wave y Swim World en Perú, destacó la preparación de Lores y el crecimiento competitivo de esta disciplina.

“Este nuevo récord demuestra el nivel de preparación y compromiso que exige la natación en aguas abiertas. Desde Mad Wave, nos enorgullece acompañar a deportistas como Gustavo Lores, que llevan sus capacidades al límite y contribuyen a elevar el nivel competitivo de esta disciplina en el Perú”, señaló Romero en declaraciones difundidas por la marca.

La empresa indicó que su participación en la travesía forma parte de sus iniciativas de apoyo a la natación y al desarrollo de deportistas que participan en pruebas de resistencia.

Travesía Máncora–Vichayito reunió a más de 200 deportistas

La XVII Travesía Máncora–Vichayito contó con la participación de nadadores procedentes de distintas regiones del Perú y del extranjero.

El evento fue impulsado por Ismael Merino, organizador general desde su primera edición y creador de la competencia junto con Miguel Dammert. También participó Jennifer Ahern, vinculada a la promoción de la natación en el norte peruano, de acuerdo con la información proporcionada por los organizadores.

La jornada contó con equipos de apoyo logístico y seguridad acuática para garantizar el desarrollo de las distintas pruebas en mar abierto.

Con 17 ediciones realizadas, la competencia continúa formando parte del calendario de actividades de natación en aguas abiertas del litoral norte. La incorporación de la distancia de 10 kilómetros representó una de las principales novedades de 2026.