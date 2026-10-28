La temporada 2026 de la Liga 1 habría terminado para el capitán de FBC Melgar, Bernardo Cuesta, quien presenta un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo y necesitaría entre tres y seis semanas de recuperación. La lesión representa un duro golpe para el equipo rojinegro, que afronta con opciones la recta final del Torneo Clausura.

Las alarmas se encendieron durante el encuentro frente a UTC, disputado en Cajamarca, cuando el goleador argentino nacionalizado peruano tuvo que abandonar el campo antes de finalizar el primer tiempo. El delantero expresó dolor al salir del terreno de juego.

La situación se complica porque Jefferson Cáceres, quien habitualmente puede ocupar su posición, también se encuentra lesionado tras el último compromiso frente a UTC. El atacante presenta una fractura en la zona interna del tobillo y deberá descansar 15 días, por lo que se perdería los últimos encuentros del Clausura.

Ante este panorama, el entrenador Miguel Rondelli tendría que recurrir a Cristian Bordacahar como delantero, una posición que conoce. El futbolista aparece como opción para cubrir la ausencia de Cuesta y Cáceres.

DUDA

Otra preocupación para el cuadro rojinegro es Walter Tandazo, quien permanece en duda para el compromiso de mañana, a las 19:30 horas, frente a Comerciantes Unidos. En contraste, Kevin Minda se encuentra listo para volver.

A las complicaciones físicas se suma la ausencia del defensa paraguayo Juan Escobar, quien no podrá jugar ante Comerciantes Unidos por acumulación de cinco tarjetas amarillas.