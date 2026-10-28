El senador brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado en las elecciones presidenciales de Brasil, llegó este miércoles 28 de octubre a Florida, Estados Unidos, donde descendió de un avión privado que aterrizó en el aeropuerto de Opa-locka, en el área de Miami, según informó la agencia AFP.

La confirmación de que Bolsonaro bajó de la aeronave despeja las dudas iniciales sobre su presencia a bordo. Horas antes, periodistas de AFP habían reportado el aterrizaje de un jet que coincidía con la descripción del avión identificado por las autoridades argentinas como el que transportaba al político brasileño.

El hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro llegó a territorio estadounidense después de realizar un recorrido que incluyó Argentina y Ecuador, tras su derrota frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral del domingo 25 de octubre.

Flávio Bolsonaro baja del avión tras aterrizar en Florida, Estados Unidos. (Captura de video, CNN).

La ruta de Flávio Bolsonaro desde Argentina hasta Estados Unidos

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó a ese país la noche del martes 27 de octubre, acompañado de su esposa y sus dos hijas.

Según las autoridades argentinas, el senador y sus familiares abordaron un vuelo privado operado por Baires Fly S.A. desde Puerto Iguazú, con destino a Guayaquil, Ecuador.

La aeronave, identificada con la matrícula LV-JQW, aterrizó durante la madrugada en el aeropuerto de Guayaquil, donde fue observada por periodistas de AFP. El avión realizó una breve parada para abastecerse de combustible antes de continuar su recorrido hacia Florida.

Estados Unidos ofreció visados a Bolsonaro y su familia

La llegada de Flávio Bolsonaro a Florida se produce después de que el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunciara que concedería visados al senador brasileño y a sus familiares.

Un alto funcionario del Departamento de Estado confirmó a Reuters que Bolsonaro y su familia recibirían autorización para ingresar a Estados Unidos.

El político brasileño abandonó su país después de perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro no ha reconocido formalmente su derrota y enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero, acusaciones que rechaza.

La principal novedad de este miércoles es la confirmación de AFP de que Flávio Bolsonaro descendió del avión en Florida, después de que inicialmente solo se hubiera constatado la llegada de la aeronave.