El excandidato brasileño Flávio Bolsonaro, quien perdió las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva, habría viajado a Estados Unidos este martes, según informaron medios de Brasil. La presunta salida se habría producido después de que la justicia le ordenara entregar sus pasaportes y le prohibiera abandonar el país.

La información fue difundida por medios como O Globo y Folha de São Paulo, que citaron a fuentes políticas sin identificarlas. Hasta el momento, ni la defensa legal ni el equipo de prensa del senador habían confirmado su salida.

Policía Federal canceló sus pasaportes

La Policía Federal de Brasil anuló los dos pasaportes de Flávio Bolsonaro después de que incumpliera el plazo judicial para entregarlos a las autoridades. La disposición establecía un límite de 24 horas y prohibía al senador salir del territorio brasileño.

La orden fue emitida el lunes por Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema que también estuvo a cargo del proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Según la estatal Agencia Brasil, la cancelación de los documentos se produjo tras vencer el plazo establecido.

Luego de conocer la medida, Flávio Bolsonaro manifestó que entregaría sus pasaportes y cuestionó la decisión judicial. El senador calificó la disposición como un “intento de intimidación”.

¿Por qué es investigado?

El senador también afronta una investigación en el Supremo Tribunal Federal por un presunto caso de lavado de dinero, según O Estado de S. Paulo y O Globo. El expediente se mantiene bajo secreto judicial.

Las pesquisas se centran en Willer Tomaz, abogado y cercano a Flávio Bolsonaro, señalado como presunto operador de una estructura societaria que habría registrado movimientos financieros sospechosos vinculados con las apuestas deportivas. De acuerdo con información policial difundida por la prensa, el senador llegó a figurar como usuario con amplios permisos de acceso a una cuenta compartida con el abogado.

Tomaz también está bajo la lupa de las autoridades por un caso de corrupción relacionado con descuentos indebidos en las pensiones de millones de jubilados. Sin embargo, los detalles de la investigación contra Flávio permanecen bajo reserva.