El rey de España, Felipe VI, lamentó este miércoles el “terrible accidente” ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, donde la colisión de dos trenes de alta velocidad dejó al menos 64 personas fallecidas, según el balance actualizado atribuido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El monarca transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas y expresó su “tristeza, apoyo y cariño” a todas las personas afectadas por la tragedia, ocurrida en las inmediaciones de la localidad de Urda.

Felipe VI realizó estas declaraciones desde Bétera, en la provincia de Valencia, donde participaba en unas maniobras militares cuando se conoció la noticia del siniestro, según informó la agencia EFE.

Casa Real de España manifiesta su preocupación por la tragedia

A través de un mensaje publicado en la red social X, la Casa Real española expresó su consternación por el accidente y manifestó su solidaridad con los familiares de las personas fallecidas y los heridos.

“Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo)”, señaló la institución en su pronunciamiento oficial.

El mensaje también expresó su respaldo a los servicios de emergencia que trabajan en la zona para atender a los pasajeros afectados por la colisión.

Felipe VI reconoce el trabajo de los equipos de emergencia

El rey dedicó palabras de reconocimiento a los integrantes de los servicios de emergencia movilizados después del accidente, entre ellos los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Asimismo, destacó la labor de los profesionales de distintas instituciones que participan en las operaciones de rescate, asistencia a los heridos y atención a los familiares de las víctimas.

El monarca indicó que tenía previsto regresar a Madrid para seguir de cerca la evolución de la emergencia y conocer más detalles sobre lo sucedido.

Accidente de trenes en Toledo deja al menos 64 muertos

El accidente se produjo durante la mañana del miércoles 28 de octubre, cuando un tren AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo colisionaron en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo.

El balance de víctimas mortales aumentó de los 30 fallecidos comunicados inicialmente a al menos 64 muertos, de acuerdo con la actualización atribuida al presidente regional Emiliano García-Page. La cifra podría modificarse conforme avancen las labores de rescate e identificación de víctimas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha activó el Plan Territorial de Emergencia (PLATECAM) en situación operativa 2 y solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias para reforzar las operaciones de asistencia.

España suspende actos públicos en señal de duelo

Tras conocerse la magnitud del accidente, numerosas instituciones y autoridades españolas decidieron aplazar sus actividades públicas como muestra de solidaridad con las víctimas.

El Gobierno español y distintos partidos políticos modificaron sus agendas ante la emergencia. Sin embargo, el partido Vox mantuvo sus actividades y argumentó que el duelo no debía impedir las críticas al estado de las infraestructuras ferroviarias administradas por el Ejecutivo, según EFE.

Las autoridades ferroviarias y los equipos especializados continúan investigando las circunstancias de la colisión, mientras los servicios de emergencia permanecen desplegados en la zona.