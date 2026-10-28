El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que el Gobierno viene aprobando una transferencia de S/150 millones para financiar núcleos ejecutores destinados al mantenimiento de infraestructura hidráulica, como parte de las acciones de prevención ante el Fenómeno El Niño.

La autoridad señaló que los recursos serán ejecutados en coordinación con las juntas de usuarios de riesgo del país, priorizando a aquellas organizaciones que cuentan con menores ingresos y mayores necesidades de mantenimiento.

“El día de hoy se están aprobando 150 millones de soles para núcleos ejecutores con las juntas de usuarios de riego del Perú. La intención es trabajar en limpieza de canales, bocatomas, reservorios, de aquellas juntas que no recaudan ingresos y que más lo necesitan”, indicó Vinelli este miércoles 28 de octubre durante la inauguración del mejoramiento del servicio de agua en el distrito de Aplao, provincia de Castilla, región Arequipa.

Vinelli explicó que en los próximos días sostendrá reuniones con representantes de las juntas de usuarios para coordinar la ejecución de trabajos, a fin de mejorar la distribución y el acceso al agua para los agricultores.

Asimismo, anunció que se distribuirán alrededor de 5 mil tractores a nivel nacional.

AGROBANCO

Por otro lado, Vinelli participó en la inauguración de la nueva Oficina Informativa en Aplao de Agrobanco, con el objetivo de acercar más oportunidades de financiamiento a los pequeños productores agropecuarios.

La ceremonia también contó con la participación del alcalde provincial de Castilla, Renzo Pastor; el presidente de la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú, Saúl Durán; el director ejecutivo del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), Luis Sirlopú, y el presidente de directorio, Percy Medina, junto a productores de la zona y representantes del sector agropecuario.

En la actividad, se hizo la entrega simbólica de 10 cheques por más de S/ 330 mil, correspondientes a los créditos gestionados a través del nuevo punto de atención, para impulsar las actividades agropecuarias de la zona, como la crianza de vacunos de carne y los cultivos de uva, palta, papa, arroz, maíz y ajo, entre otros.