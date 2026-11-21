Investigan asesinato de deportista venezolano que recibió nueve balazos en Amarilis

En el marco de los operativos policiales denominados “Impacto 2026”, efectivos del Escuadrón Verde – Terna Huánuco y de la Comisaría PNP Panao lograron capturar a dos personas que registraban requisitorias vigentes solicitadas por autoridades judiciales.

La primera intervención estuvo a cargo del personal del Escuadrón Verde – Terna Huánuco, que ejecutó acciones de control de identidad en la intersección del jirón Abtao con el pasaje 14 de Agosto, en la ciudad de Huánuco.

Durante el operativo, los efectivos identificaron a David J.C.R. (27), cuyos datos fueron consultados en el sistema E-SINPOL. La verificación arrojó resultado positivo para una requisitoria vigente, tipo captura, por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, solicitada por el Juzgado Penal Unipersonal de Huánuco.

DETENIDO

Ante esta situación, los agentes procedieron a su captura y traslado a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. Posteriormente, fue puesto a disposición de la unidad especializada de la Policía Judicial de Huánuco.

En una segunda intervención, efectivos de la Comisaría PNP Panao realizaron acciones de control de identidad en el jirón Pachitea, cuadra 3, frente a la Plaza de Armas de Panao, intervinieron a Edinson R.O.A. (41).

Al consultar sus datos en el sistema policial ESINPOL, se confirmaron que registraba una requisitoria vigente, tipo captura, por el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, solicitada por la Sala Penal de Apelaciones de Pillco Marca – Huánuco.

El intervenido fue trasladado a la Comisaría PNP Panao para las diligencias de ley, a fin de ser puesto a disposición de la autoridad judicial solicitante.