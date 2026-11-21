Un nuevo hecho de criminalidad conmocionó a los pobladores del distrito de Marcona, en la provincia de Nasca. Un hombre identificado como Darwin Davit Patiño Candia de 40 años fue asesinado a balazos, mientras que la mujer que lo acompañaba resultó gravemente herida, luego de ser atacados con arma de fuego cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal de color rojo.

Muerte violenta

El atentado se registró a plena luz del día, frente a la clínica María Auxiliadora y a pocos metros del Sindicato de Obreros. De acuerdo con las primeras referencias, la pareja transitaba en una motocicleta modelo scooter cuando fue interceptada por un sujeto que arremetió con una ráfaga de balazos.

Producto de los impactos de bala, Darwin Patiño Candia cayó sobre la vía y murió en el mismo lugar del ataque. En tanto, su acompañante, identificada con las iniciales C. R. Y., quedó gravemente herida y tuvo que ser auxiliada por los bomberos de la localidad, quienes la trasladaron de emergencia al hospital.

Tras conocerse lo ocurrido, efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta la escena del crimen para iniciar las diligencias correspondientes. Durante las primeras intervenciones se encontraron casquillos de bala en la zona, los cuales formarían parte de las evidencias que permitirán esclarecer las circunstancias del ataque e identificar al responsable.

Posteriormente, representantes del Ministerio Público dispusieron el levantamiento del cadáver para continuar con las diligencias de ley. Hasta el lugar también llegaron familiares del fallecido, quienes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor al reconocer el cuerpo de su ser querido.

Hasta el momento, se desconocen las razones que habrían motivado este ataque armado. El asesinato ha generado preocupación entre los habitantes de San Juan de Marcona, quienes expresan su preocupación por el aumento de la criminalidad.

Cabe señalar que Patiño Candía deja tres menores de edad en la orfandad. Su familia y sus hijos adolescente exigen justicia por el asesinato de su ser querido.

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