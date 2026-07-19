Los familiares de Jesús Alexander Chirinos Martínez, de 31 años, realizaron un plantón la noche del viernes en el asentamiento humano Villa Hermosa, en el distrito de Marcona, para exigir justicia tras su repentina muerte ocurrida el jueves 16 de julio.

Denuncian homicidio

La protesta se realizó luego de que, según indicaron, los resultados preliminares de la necropsia revelaran que el joven habría fallecido a consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza y no por causas naturales, como inicialmente se creía.

El hallazgo del cuerpo se produjo al interior de una vivienda ubicada en Villa Hermosa, hasta donde acudieron efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes. De acuerdo con los familiares, el examen médico legal habría determinado que la víctima presentaba una fractura de cráneo causada por un objeto contundente, lo que dio un giro a las investigaciones del caso.

Durante la concentración, la abuela del joven pidió públicamente el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para esclarecer lo ocurrido. “Queremos justicia, queremos que las cámaras nos apoyen. Es un chico tranquilo, humilde y trabajador. No queremos que esto quede impune”, expresó visiblemente afectada, mientras vecinos y allegados acompañaban el pedido con carteles y consignas.

Por su parte, otro familiar solicitó una investigación exhaustiva y exhortó a revisar todas las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la vivienda donde ocurrió el hecho.

“Lo único que pido es que se investigue bien y se esclarezca la verdad”, manifestó, insistiendo en que Alexander no tenía conflictos personales y era conocido por su conducta tranquila y trabajadora.

Una prima del fallecido confirmó que la necropsia habría establecido que el golpe sufrido en la cabeza provocó la fractura del cráneo y, posteriormente, su muerte. “Tiene fractura de cráneo y eso es lo que ha ocasionado su muerte. Lo único que queremos es que caiga quien tenga que caer”, señaló y agregó que la familia no señalará a ningún sospechoso mientras las investigaciones continúen, pero espera que los responsables sean identificados y sancionados.

Los familiares también solicitaron la colaboración de los vecinos que cuenten con cámaras de videovigilancia para que entreguen las grabaciones a la Policía. Según indicaron, el hecho habría ocurrido entre las 5:00 y 7:00 de la mañana, por lo que consideran que las imágenes registradas durante ese intervalo podrían resultar fundamentales para reconstruir lo sucedido e identificar a los presuntos responsables.

Exigiendo justicia, ayer sábado 18 de julio, previo al sepelio, trasladaron el féretro de Chirinos Martínez, hasta la sede policial de Marcona, exigiendo la detención de los asesinos.

Mientras tanto, la Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Jesús Alexander Chirinos Martínez. La familia reiteró que seguirá impulsando acciones para que el caso no quede impune y pidió que toda persona que tenga información o material audiovisual relacionado con el hecho lo ponga a disposición de las autoridades competentes.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO