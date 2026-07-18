El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica dictó nueve meses de prisión preventiva contra Pedro Agapito Tineo Cruz (57), investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado peruano. La medida fue dispuesta por el magistrado Malvis Verdi Granda Dongo, tras evaluar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público durante la audiencia.

Golpe Antidrogas

La investigación se remonta al 7 de julio de 2026, cuando efectivos del Área Antidrogas de la Depincri Ica ejecutaban un operativo de control vehicular en el kilómetro 255 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del peaje de Villacurí, en el distrito de Salas. Durante la intervención, los agentes inspeccionaron un automóvil Hyundai de placa Z5A-380, que presentaba indicios de haber sido acondicionado para ocultar mercancía ilegal.

Tras una revisión minuciosa, los policías descubrieron varias caletas en diferentes compartimientos del vehículo. En esos espacios ocultos encontraron 40 paquetes tipo ladrillo que contenían una sustancia blanquecina cristalina compactada. El hallazgo motivó la inmediata inmovilización de la unidad y el inicio de las diligencias correspondientes.

La sustancia fue sometida a la prueba de orientación mediante el reactivo Mather, procedimiento de carácter presuntivo, obteniendo resultado positivo para alcaloide de cocaína. Posteriormente, el pesaje determinó un peso bruto aproximado de 41.5 kilogramos, confirmando la magnitud del cargamento ilícito incautado durante el operativo antidrogas desarrollado en la región Ica.

Como resultado de la intervención, las autoridades incautaron el automóvil, un teléfono celular, una tarjeta de crédito y dinero en efectivo, bienes que fueron incorporados a la investigación como parte de los elementos de prueba.

De acuerdo con información policial, cada kilogramo de cocaína tendría un valor aproximado de entre 1.000 y 2.000 dólares en el mercado ilegal. Bajo esa estimación, el cargamento decomisado representa una mercancía de elevado valor económico para las organizaciones dedicadas al narcotráfico, lo que evidencia la importancia del operativo ejecutado.

El Ministerio Público asumió la conducción de las investigaciones para establecer el origen y destino de la droga, así como determinar si el detenido actuó de manera individual o formaría parte de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes. Las diligencias continúan con la recopilación de nuevos elementos probatorios.

El Poder Judicial precisó que el investigado es procesado por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. Este ilícito está previsto en el artículo 296 del Código Penal, en concordancia con el inciso 7 del artículo 297, que contempla agravantes cuando la cantidad de droga incautada es considerable.

La resolución judicial establece que la prisión preventiva deberá cumplirse desde el 7 de julio de 2026 hasta el 6 de abril de 2027. Durante ese periodo, la Fiscalía continuará desarrollando las investigaciones para fortalecer la imputación y esclarecer la presunta participación del investigado en esta actividad ilícita.

Este decomiso constituye uno de los golpes más importantes contra el tráfico ilícito de drogas registrados recientemente en la región Ica. Las autoridades no descartan nuevas intervenciones relacionadas con este caso, mientras continúan las acciones para identificar a otros posibles implicados y desarticular la red criminal vinculada al transporte del cargamento.

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