El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, a cargo del fiscal provincial Alexander Pérez López, logró que se dicte 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Humberto Junior Díaz Aguilar, Luisa Catalina Chacaliaza Cárdenas, Melina Hilda Tasayco Gonzales y Enzo Vittorio Elguera Echegaray, investigados por la presunta comisión del delito de peculado doloso en agravio del Estado, por hechos ocurridos durante la gestión 2018 de la Municipalidad Distrital de San Andrés (Pisco).

Prisión preventiva

La medida fue obtenida durante la audiencia realizada el 8 de julio de 2026, luego de la sustentación del requerimiento de prisión preventiva a cargo del fiscal adjunto provincial Lismmer Lewis Armas Peña, ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco.

El órgano jurisdiccional declaró fundada la prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra Pedro Humberto Junior Díaz Aguilar, exsubgerente de Tesorería y titular responsable del manejo de las cuentas bancarias; Luisa Catalina Chacaliaza Cárdenas, exgerente de Desarrollo Económico Turístico y responsable suplente de las cuentas bancarias; Melina Hilda Tasayco Gonzales, exsubgerente de Logística y Gestión Patrimonial; y Enzo Vittorio Elguera Echegaray, quien habría intervenido como proveedor.

Asimismo, el juzgado dispuso la medida de comparecencia con restricciones por el mismo plazo contra Francis Miguel Alexander Mendiola Pecho, exsubgerente de Logística y Gestión Patrimonial, y Yovany Fernando López Chirinos, exgerente de Administración y Finanzas.

De acuerdo con la tesis fiscal, los investigados Pedro Humberto Junior Díaz Aguilar, Luisa Catalina Chacaliaza Cárdenas y Melina Hilda Tasayco Gonzales habrían participado en 44 hechos mediante los cuales, durante el periodo de gestión municipal correspondiente al año 2018, se habrían apropiado ilícitamente de fondos públicos de la Municipalidad Distrital de San Andrés por un monto total de S/ 1 028 040,00.

Según la investigación, el dinero habría sido desembolsado a favor de Enzo Vittorio Elguera Echegaray, quien presuntamente intervino como proveedor, sustentando los pagos en supuestos servicios prestados a la entidad edil, los cuales serían materia de cuestionamiento dentro del proceso penal.

La investigación se encuentra actualmente en la etapa de “acusación fiscal”, continuando el proceso conforme a las etapas previstas por la ley para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales que correspondan.

EL DATO: Presunto delito en la gestión municipal del año 2018, cuando era alcalde distrital de San Andrés, Jesús Ramos Medina.

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