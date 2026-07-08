Un operativo ejecutado por agentes del Área Antidrogas (AREANDRO) de la Región Policial Ica permitió la incautación de 40.5 kilogramos de presunta cocaína ocultos en un automóvil que transitaba por la carretera Panamericana Sur, a la altura del peaje de Villacurí, en el distrito de Salas Guadalupe. Durante la intervención fue detenido un hombre de 56 años, quien es investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

Golpe al narcotráfico

La intervención se realizó la tarde del 7 de julio, aproximadamente a la 1:00 p.m., como parte de un operativo de inteligencia orientado a combatir el traslado de sustancias ilícitas por las principales vías de la región.

El jefe de la Región Policial Ica, general PNP. Raúl Roque Palomino, informó que el vehículo intervenido, un Hyundai Accent color plata metalizado, de placa Z5A-380, era objeto de seguimiento debido a información de inteligencia sobre posibles desplazamientos vinculados al narcotráfico.

Durante la inspección inicial, los agentes encontraron siete paquetes rectangulares ocultos en el automóvil. Sin embargo, al trasladar la unidad a una dependencia policial y realizar una revisión más exhaustiva con apoyo de la Intendencia de Aduanas de Pisco, se descubrió un sofisticado acondicionamiento en el tablero y debajo de los asientos, donde permanecían ocultos otros 33 paquetes.

En total fueron incautados 40 paquetes tipo ladrillo, precintados con cinta adhesiva plateada, que contenían una sustancia blanquecina cristalina.

El general Roque Palomino explicó que la prueba de campo dio resultado positivo para un derivado de la cocaína. “Dicho producto, al ser sometido a la prueba de campo, arrojó un color azul, presuntivo positivo e indicativo de presunto producto cocaínico”, precisó.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el distintivo encontrado en los paquetes. Según explicó el jefe policial, cada ladrillo presentaba un logotipo con la figura de un delfín, una marca que, de acuerdo con los registros de inteligencia, estaría vinculada a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

“Existe un logotipo con la figura de un delfín, el cual, de acuerdo con nuestras estadísticas e investigaciones, nos estaría indicando que pertenecería a organizaciones criminales que realizan el traslado de droga desde el VRAEM hacia diferentes puntos del país”, señaló.

Durante el operativo fue detenido P.A.T.C., de 56 años, quien conducía el vehículo al momento de la intervención.

El general indicó que el intervenido manifestó desconocer la existencia de la droga; sin embargo, las primeras investigaciones revelan que registraría antecedentes relacionados con este tipo de delito.

“Se ha podido capturar solamente a una persona, el conductor, quien refiere que trasladaba el vehículo y desconocía el tema. No obstante, al realizar la trazabilidad e investigación se ha podido establecer que contaría con antecedentes relacionados al tráfico de drogas en la ciudad de Tacna”, informó.

Además de la droga, la Policía incautó el automóvil utilizado para el transporte y un teléfono celular, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público como parte de las diligencias.

De acuerdo con una estimación preliminar de la Policía, el cargamento tendría un valor por más de 80 mil dólares en el mercado ilegal, aunque esa cifra podría incrementarse considerablemente si la sustancia era destinada al mercado internacional.

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