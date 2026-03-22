El general PNP, Raúl Roque Palomino, jefe de la Región Policial Ica, informó en conferencia de prensa un importante decomiso de drogas realizado por personal antidrogas en la carretera Panamericana Sur. Estaba valorizado en más de 31 mil dólares.

Golpe al narcotráfico

Según explicó, “en horas de la tarde, personal policial Antidrogas de la Región Policial Ica, en circunstancias que realizaba sus labores propias de su especialidad en la carretera Panamericana Sur, procedió a intervenir un vehículo marca Ford, de color azul, de placa BRA-209, conducido por una persona de sexo masculino, a quien se le realizó una serie de preguntas y entró en contradicciones, razón por la cual se procedió a realizar la revisión minuciosa del vehículo”.

Durante la inspección, los agentes detectaron un compartimento oculto tipo “caleta” cerca de la llanta trasera lateral, que contenía 21 ladrillos precintados de color amarillo. Al ser sometidos a pruebas de campo, se determinó que la sustancia era presuntamente clorhidrato de cocaína.

“Se encontró 21 ladrillos precintados de color amarillo, que al ser revisados minuciosamente se pudo observar que contenían una sustancia blanquecina compacta, la misma que al ser sometida a prueba de campo, arrojó un presuntivo indicativo para clorhidrato de cocaína. Asimismo, se pudo intervenir dos equipos celulares, los mismos que se estarán formulando la respectiva cadena de custodia para las pericias y análisis correspondientes”, indicó el General.

El vocero policial señaló que los ladrillos presentaban un logo tipo delfín, característico de organizaciones criminales que operan en la zona. “Los ladrillos amarillos presentan un logo tipo delfín, característico de las organizaciones criminales que se dedican al tráfico ilícito de drogas en estas zonas del país”, precisó.

Según sus declaraciones, la sustancia incautada alcanzó un total de 21 kilos con 850 gramos, valorizados en aproximadamente 1,500 dólares por kilo.

El General Roque Palomino añadió que el operativo forma parte de la lucha constante de la Policía Nacional contra las redes de narcotráfico. “Estaríamos hablando de organizaciones criminales que vienen laborando y realizando sus operaciones ilícitas en la zona del VRAEM. El chofer está siendo sometido a investigaciones. Vamos a hacer las investigaciones para detectar a dónde se dirigía este vehículo con la droga. La Región Policial Ica continúa firme en la lucha contra la criminalidad”, enfatizó.

El vehículo y la droga quedaron bajo custodia policial, mientras que los equipos incautados serán analizados en laboratorios especializados para determinar su origen y posible destino.

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