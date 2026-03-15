Un importante golpe al tráfico ilícito de drogas se registró en la provincia de Pisco, región Ica, donde agentes policiales antidrogas lograron intervenir un vehículo que transportaba una considerable cantidad de estupefacientes ocultos en diferentes compartimentos.

Droga incautada

Según el acta de intervención, los efectivos policiales detuvieron el vehículo de placa de rodaje BDT-887 y, durante la inspección de la tolva, advirtieron la presencia de una cajuela de color negro. En su interior se hallaron varios paquetes prensados y precintados con papel platino, los cuales llevaban impreso el logotipo de la marca Ferrari, modalidad comúnmente utilizada por organizaciones dedicadas al narcotráfico para identificar cargamentos.

Tras someter la sustancia encontrada a pruebas de descarte con el reactivo químico tiocianato de cobalto, el resultado arrojó positivo presuntivo para alcaloide de cocaína. Los agentes continuaron con el registro minucioso del vehículo, procediendo incluso al retiro de la llanta de repuesto, donde se detectó otra sustancia similar oculta en su interior.

Durante esta segunda inspección, los efectivos introdujeron una varilla metálica tipo punzón para extraer el material sospechoso, el cual también fue sometido al respectivo análisis químico, confirmando nuevamente un resultado positivo presuntivo para cocaína. Este hallazgo evidenció el uso de diversos compartimentos del vehículo para el transporte clandestino de la droga.

En total, las autoridades lograron incautar ciento cuarenta y tres ladrillos que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 150.150 kilogramos. El importante decomiso representa una significativa afectación económica para las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico que operan en la región.

Finalmente, la droga incautada y demás objetos considerados materia de investigación fueron trasladados al Área Antidrogas (AREANDRO) de Ica, donde continuarán las diligencias de ley en coordinación con el Ministerio Público. Las autoridades señalaron que las investigaciones permitirán determinar la procedencia del cargamento y la posible participación de otras personas en esta actividad ilícita.

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