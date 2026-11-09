El hallazgo del cuerpo de un hombre en una zona agrícola del distrito de Santiago generó conmoción entre los vecinos del sector El Gamonal. Se trataba de Frank Edino García Jayo, de 42 años, quien fue encontrado sin vida la tarde del domingo 8 de junio, cerca a una acequia y de su motocicleta.

Muerte violenta

La víctima yacía en una chacra con una herida de bala en la cabeza. La escena motivó la rápida intervención de efectivos de la Policía Nacional y agentes de Serenazgo, quienes llegaron para resguardar el lugar mientras se desarrollaban las diligencias

Una de las versiones preliminares apunta a que García Jayo habría acudido hasta ese punto luego de recibir una llamada telefónica. Presuntamente, lo habrían convocado con el pretexto de compartir un plato de ceviche, pero al llegar habría sido sorprendido por sus atacantes.

Precisamente en un video del hallazgo del cuerpo, un hombre dice “Lo han sembrado (...) y ahí está con el plato todavía”.

La llegada de sus familiares estuvo marcada por momentos de desesperación y profundo dolor al encontrarlo sin vida. Horas después, la fiscal Mónica Pisconti Ayala, del Ministerio Público, efectuó el levantamiento del cadáver y dispuso su traslado a la Morgue Central de Ica para la necropsia de ley.

En tanto, la Municipalidad Distrital de Santiago expresó sus más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de Frank García Jayo, hermano del guardián municipal Danni García Jayo.

“Nos solidarizamos con sus familiares y seres queridos en estos difíciles momentos, elevando nuestras oraciones por su fortaleza y consuelo. Asimismo, rechazamos y condenamos todo acto de violencia que atente contra la vida y la integridad de un ser humano. Ninguna vida debería apagarse de esta manera”, indicaron.

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