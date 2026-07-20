Más de diez balazos acabaron con la vida de Ali Guerrero Manchego, de 42 años, quien fue atacado por sicarios mientras se encontraba al interior de un vehículo en la urbanización Los Viñedos, en el sector de Santa María, Ica. La Policía Nacional investiga el crimen y no descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del ataque.

Muerte violenta

De acuerdo con las primeras diligencias, el hecho ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada del domingo 19 de julio, cuando la víctima salió de su vivienda y abordó un automóvil Toyota rojo de placa W4E-688. Mientras realizaba una maniobra en retroceso para incorporarse a la avenida León Arechua, fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y abrieron fuego contra el lado del conductor antes de darse a la fuga.

Las primeras versiones indican que los atacantes realizaron entre nueve y diecisiete disparos, varios de los cuales impactaron directamente contra la víctima, quien murió en el lugar. Tras el atentado, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron a la escena para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes.

Minutos después del crimen llegó una mujer identificada con las iniciales S.V.D., quien manifestó ser pareja del fallecido y brindó información a los investigadores sobre el domicilio de la víctima. Asimismo, los peritos recogieron evidencias balísticas y revisan las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para reconstruir la ruta seguida por los responsables.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del homicidio y continúan las diligencias para ubicar a los autores materiales e intelectuales. Asimismo, se conoció que la víctima deja dos hijos menores de edad, una adolescente de 16 años y un niño de 10, quienes quedaron en la orfandad tras este violento hecho.

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