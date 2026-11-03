Una doble preocupación golpea al distrito turístico de Paracas. Por un lado, el colapso de las redes de desagüe provocó un aniego de aguas servidas en pleno Boulevard del Chaco, generando malos olores y un potencial foco infeccioso que pone en riesgo la salud de turistas, comerciantes, trabajadores y pobladores.

Situación en zona turística

A este problema se suma la suspensión de las salidas turísticas hacia las Islas Ballestas, Isla Blanca e Islas Chincha, debido a los oleajes anómalos registrados en el litoral. Mediante Resolución de Capitanía N.° RC. 142-2026/MGP/DGCG/PS, del 31 de octubre, la Capitanía de Puerto de Pisco dispuso restringir el zarpe de embarcaciones hacia estos destinos desde las 12:00 horas de esa fecha, priorizando la seguridad de la vida humana en el mar.

La medida ha obligado a las agencias de turismo a modificar sus actividades, realizando únicamente recorridos por la bahía de Paracas, mientras se mantienen las restricciones de navegación hacia los principales atractivos insulares. La decisión de la Autoridad Marítima responde a las condiciones del viento y a las mediciones hidro-oceanográficas efectuadas en la zona.

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