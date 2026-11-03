turístico de Paracas. Por un lado, el colapso de las redes de desagüe provocó un aniego de aguas servidas en pleno Boulevard del Chaco, generando malos olores y un potencial foco infeccioso

Situación en zona turística

A este problema se suma la suspensión de las salidas turísticas hacia las Islas Ballestas, Isla Blanca e Islas Chincha, debido a los oleajes anómalos registrados en el litoral. Mediante Resolución de Capitanía N.° RC. 142-2026/MGP/DGCG/PS, del 31 de octubre, la Capitanía de Puerto de Pisco dispuso restringir el zarpe de embarcaciones hacia estos destinos desde las 12:00 horas de esa fecha, priorizando la seguridad de la vida humana en el mar.

La medida ha obligado a las agencias de turismo a modificar sus actividades, realizando únicamente recorridos por la bahía de Paracas, mientras se mantienen las restricciones de navegación hacia los principales atractivos insulares. La decisión de la Autoridad Marítima responde a las condiciones del viento y a las mediciones hidro-oceanográficas efectuadas en la zona.

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