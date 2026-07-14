Un nuevo colapso del desagüe fue reportado ayer por vecinos del sector Las Viñas, en el caserío San Martín, en la provincia de Ica, quienes solicitaron intervención urgente para atender la emergencia.

Contaminación en la zona

De acuerdo con la denuncia, el colapso habría provocado una considerable acumulación de aguas residuales en la vía pública, generando preocupación entre las familias de la zona por el riesgo de contaminación. Los vecinos señalaron que tuvieron que utilizar palas y tierra para contener el avance de las aguas servidas y evitar que ingresaran a sus viviendas.

Asimismo, indicaron que la presencia de aguas residuales ha generado fuertes olores que afectan la calidad de vida de quienes habitan en el sector. Según manifestaron, los olores fétidos les vienen ocasionando molestias como náuseas y dolores de cabeza, especialmente a niños y adultos mayores.

En tanto, Emapica informó que atendió el aniego de agua residual. “Para controlar la emergencia, se desplazó maquinaria hidrojet, con la que se realizan labores de succión de las aguas anegadas y limpieza de la red, a fin de restablecer las condiciones del servicio en la zona”, señaló la EPS.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO