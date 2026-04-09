En un operativo conjunto orientado a recuperar el orden y hacer respetar las normas en uno de los principales balnearios del pais, autoridades procedieron al desalojo de un área que venía siendo ocupada de manera irregular en la Playa El Chaco, ubicada en el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco.

Sin autorización marítima

La intervención fue ejecutada por la Capitanía de Puerto de Pisco en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Distrital de Paracas, quienes procedieron a desalojar y liberar el espacio donde operaba la empresa de entretenimiento acuático Ocean Park. Según informaron las autoridades, el establecimiento ya había sido clausurado semanas atrás al comprobarse que funcionaba sin contar con la autorización marítima ni municipal correspondiente.

De acuerdo con el reporte oficial, la empresa había sido notificada previamente para regularizar su situación; sin embargo, al parecer hacer caso omiso a las disposiciones emitidas, se dispuso la ejecución del desalojo para recuperar el espacio público. Durante el operativo se retiraron estructuras y diversos elementos instalados en la zona, restableciendo el orden en este concurrido punto turístico del litoral.

Las autoridades reiteraron a empresarios, comerciantes y visitantes la vigencia de la Ordenanza Municipal N.º 014-2023-CM-MDP, que prohíbe la instalación de campamentos, así como la colocación de carpas o toldos —cerrados o abiertos— y la realización de fogatas en la Playa El Chaco, medidas establecidas para preservar el orden, la seguridad y el cuidado del entorno en este importante balneario de Paracas.

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