La capacidad hotelera en el distrito turístico de Paracas, en la provincia de Pisco, se encuentra prácticamente al límite de reservas ante la gran afluencia de visitantes que se espera durante el feriado largo por Semana Santa 2026, considerado uno de los periodos de mayor movimiento turístico en la región Ica.

Turismo nacional

Según información proporcionada por la Municipalidad Distrital de Paracas, el distrito se viene preparando para recibir más de 50 mil visitantes solo durante los días centrales del feriado.

Las autoridades locales señalaron que hoteles, hospedajes y diversos establecimientos vinculados al turismo ya registran una importante demanda de reservas, lo que evidencia el interés de los viajeros por visitar este reconocido destino turístico del litoral peruano.

Por su parte, la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur) informó que, en total, la provincia de Pisco y especialmente el distrito de Paracas podrían recibir alrededor de 150 mil visitantes, en su mayoría turistas nacionales que aprovechan el feriado largo para disfrutar de los atractivos naturales, la gastronomía marina y las actividades recreativas que ofrece la zona.

Ante este panorama, muchos establecimientos hoteleros han reportado que su capacidad se encuentra casi al tope de ocupación, registrando reservas realizadas con anticipación para toda la semana.

Esta situación ha generado una importante expectativa en el sector turístico, comercial y gastronómico, que espera un significativo movimiento económico durante estos días festivos.

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