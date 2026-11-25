Los fuertes oleajes anómalos que vienen afectando el litoral pisqueño no solo generan preocupación en la zona costera, sino que también vienen ocasionando dificultades en la carretera Genaro Medrano, en el tramo correspondiente al distrito de San Andrés, principal vía de comunicación terrestre hacia el turístico distrito de Paracas. El avance y rebalse del mar representan un riesgo para la transitabilidad y ponen en evidencia la vulnerabilidad de esta importante ruta ante las condiciones adversas del océano.

Oleajes anómalos

Mientras tanto, el panorama para los pescadores artesanales es desalentador. La actividad pesquera prácticamente se encuentra paralizada y los hombres de mar no están obteniendo producción debido a las condiciones marítimas que dificultan sus faenas. Esta situación deja sin ingresos diarios a numerosas familias que dependen directamente de la pesca para llevar el sustento a sus hogares.

El impacto también alcanza a los comerciantes y vendedores de productos hidrobiológicos, quienes reportan ventas prácticamente en cero ante la ausencia de pescado y mariscos. A ello se suma el incremento de los precios, debido a la escasez de productos y a que algunos comerciantes vienen ofreciendo las pocas existencias que todavía les quedan, elevando sus costos por encima de lo habitual.

De esta manera, los oleajes anómalos vuelven a convertirse en otro duro golpe para la economía de San Andrés y Paracas, afectando la conectividad vial, la actividad pesquera y el comercio local.

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