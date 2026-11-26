En el interior de una acequia del sector conocido como Lateral 13, en el distrito de Grocio Prado, en la provincia de Chincha, una persona fue encontrada sin vida.

Hallan cadáver

Un agricultor que estaba por iniciar sus labores notó el cuerpo semidesnudo de un hombre en posición decúbito ventral, en estado de descomposición. Ante el macabro hallazgo comunicó a la comisaría Emilio Román Saravia para constatar el hecho.

Luego, con presencia del fiscal y médico legista de turno, se procedió al levantamiento del cadáver para ser conducido a la morgue de Alto Larán como NN, ya que, no fue posible su identificación en el lugar del hecho.

La causa y fecha de muerte están en proceso de investigación. No se descarta que el agua arrastró el cuerpo hasta la acequia y al bajar el nivel quedó visible.

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