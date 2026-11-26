Padres de familia de la institución educativa Almirante Miguel Grau, ubicada en la urbanización Asvea, en el Cercado de Arequipa, denunciaron presuntas irregularidades en la compra de mobiliario escolar. Según su reclamo, la dirección del colegio informó que adquirió 30 carpetas individuales para los alumnos de primer grado de primaria, pero en el plantel encontraron mesas que serían utilizadas en restaurantes.

Víctor Medina, presidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), señaló que la institución debía destinar parte del presupuesto recibido del Programa de Mantenimiento a la compra de 30 carpetas. Sin embargo, cuestionó que el director, Juan Francisco Quispe, no informara a los padres sobre el uso de esos recursos.

Ante la falta de información, los padres acudieron a la UGEL Arequipa para solicitar explicaciones, pero aseguran que tampoco obtuvieron respuesta. Por ello, recurrieron a la Ley de Transparencia para acceder al informe de gastos presentado por la dirección del colegio.

Según Medina, el documento señala que se compraron 30 carpetas individuales de madera con bordes metálicos, por un monto total de 3.000 soles, es decir, 100 soles por unidad. Incluso, el informe adjuntaría fotografías del mobiliario como sustento de la adquisición.

Sin embargo, los padres sostienen que lo declarado en el documento no coincide con lo que encontraron en el colegio. Frente a esta situación, realizaron una constatación policial para dejar constancia de lo encontrado y exigieron la intervención de las autoridades educativas para esclarecer qué ocurrió con el presupuesto destinado a la compra del mobiliario.

Arequipa: Padres del colegio Miguel Grau denuncian compra de mesas de restaurante en lugar de carpetas

Aseguran que las carpetas no llegaron y que, en su lugar, posteriormente, se entregaron mesas de restaurante que no cumplirían con las especificaciones técnicas reportadas ante la UGEL.

Los padres también solicitaron la destitución del director Juan Francisco Quispe y pidieron que la UGEL Arequipa investigue el caso y verifique si el dinero fue utilizado de acuerdo con lo informado en el reporte de gastos.